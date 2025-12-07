Handball-Bezirksoberliga Abgezockte Petterweiler zeigen TuS die Grenzen auf Stefan Nink 07.12.2025, 15:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp

Ihre zweite Saisonniederlage vor eigenem Publikum musste die in der Bezirksoberliga beheimatete zweite Welle des TuS Holzheim hinnehmen. Aufstiegsaspirant TV Petterweil II erwies sich beim 30:40 als zu stark für die Ardecker.

Gegen die top aufgestellte Regionalliga-Reserve des TV Petterweil musste der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga eine deutliche 30:40 (3:19)-Heimniederlage quittieren. Dabei lief die Sieben von Johannes Schuster und Sebastian Bapst von Beginn an einem Rückstand hinterher.







