HVV besiegt Mülheim 31:27 850 Zuschauer sorgen für Rekordkulisse in Vallendar René Weiss 18.04.2026, 11:01 Uhr

i Mit geballter Kraft setzt sich hier der Vallendarer Gabriel Ramaj (am Ball) gegen den Mülheim-Urmitzer David Lütkemeier durch, rechts kann Peter Mittmann nur noch hinterherschauen. Der HVV gewann das Derby vor Rekordkulisse auf dem Mallendarer Berg mit 31:27. Wolfgang Heil

Handball-Regionalliga: Vallendar kämpft sich nach Rückstand zum 31:27-Sieg im Derby gegen Mülheim-Urmitz. Dabei gab es auf dem Malllendarer Berg mit 850 Zuschauern eine Rekordkulisse.

Es zählt zu den Tugenden einer Spitzenmannschaft, dass sie irgendwann ins Rollen kommt. Dass sie sich aus schwierigeren Phasen herausarbeitet und am Ende die Nase vorn hat. 25 Minuten lang tat sich der HV Vallendar als Tabellenführer der Handball-Regionalliga Südwest im Derby gegen HB Mülheim-Urmitz schwer, lag zwischenzeitlich mit vier Toren zurück (6:10, 8:12), aber es kam genau so, wie eingangs beschrieben.







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