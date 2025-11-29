HVV gewinnt Derby mit 34:27 700 Zuschauer sehen Vallendarer Sieg über Mülheim Stefan Kieffer 29.11.2025, 09:14 Uhr

i Auch wenn es nicht immer zimperlich herging, das Handballderby zwischen HB Mülheim-Urmitz (weiße Trikots) und HV Vallendar war fair - und hatte am Ende im HVV einen verdienten Sieger. Wolfgang Heil

Handball-Regionalliga: Vallendar triumphiert im Derby 34:27 in der proppevollen Philipp-Heift-Halle gegen Mülheim-Urmitz. Topscorer Ramaj brilliert mit sieben Treffern.

Gut zehn Minuten lang schien das Traditionsderby der Handball-Regionalliga Südwest in der mit 700 Zuschauern vollbesetzten Mülheimer Philipp-Heift-Halle an die emotional-dramatischen Duelle der Vergangenheit anknüpfen zu können. Doch dann drehte der favorisierte Aufstiegskandidat HV Vallendar gegen Gastgeber HB Mülheim-Urmitz den anfänglichen Zwei-Tore-Rückstand beim 6:5 erstmals in eine eigene Führung und gab die bis zum Endstand von 34:27 ...







