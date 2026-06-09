Blick hinter die HSV-Kulissen 700 Brötchen und literweise Kaffee: Frühstück XXL Tina Paare 09.06.2026, 16:11 Uhr

i Das HSV-Frühstück kommt gut an: Die beiden Spieler decken sich mit Brötchen, Eiern und Kaffee ein. Meike Maschtowski

Wie groß die Helferschar beim Felketurnier des HSV Sobernheim ist? Lässt sich schwer beziffern, weil viele mehrere Schichten besetzen oder in verschiedenen Bereichen im Einsatz sind. Wie es sich anfühlt, dabei zu sein? Wir haben es getestet.

Der Wecker klingelt im Morgengrauen. Für mich, die es gewohnt ist, bis in die späten Abendstunden zu arbeiten, ist das frühe Aufstehen definitiv eine Überwindung. Erste Zweifel an der Aktion werden wach. Was hat mich nur geritten? Immerhin werde ich beim Blick aus dem Fenster mit einem schönen Sonnenaufgang entschädigt.







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