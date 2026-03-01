TuS feiert 36:22-Kantersieg 6:1-Lauf lotst die Ardecker früh auf die Siegerstraße René Weiss 01.03.2026, 12:53 Uhr

i Souveräner geht's kaum: Der TuS Holzheim (im Vordergrund das Trainerteam Miguel Silva Esteves und Dominik Jung) nahm am frühen Samstagabend mit einem 36:22-Kantersieg beim TSV Griedel die Punkte aus der Wetterau mit an die untere Aar. Andreas Hergenhahn

Dass der TSV Griedel im Kampf gegen den drohenden Absturz in die Bezirksoberliga seine Punkte gegen andere Kaliber holen muss, demonstrierten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim bei ihrem Gastspiel in der Wetterau eindrucksvoll.

Der TuS Holzheim hat die Pflichtaufgabe TSV Griedel mit 36:22 (17:11) erfolgreich gelöst und bleibt der HSG Dotzheim/Schierstein sowie der HSG Linden in der Gruppe Mitte der hessischen Handball-Oberliga auf den Fersen. Während der Tabellenführer aus Wiesbaden erst am Sonntagabend im Einsatz ist, hat sich am Abstand zwischen Linden und den Ardeckern nichts geändert.







