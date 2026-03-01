Dass der TSV Griedel im Kampf gegen den drohenden Absturz in die Bezirksoberliga seine Punkte gegen andere Kaliber holen muss, demonstrierten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim bei ihrem Gastspiel in der Wetterau eindrucksvoll.
Der TuS Holzheim hat die Pflichtaufgabe TSV Griedel mit 36:22 (17:11) erfolgreich gelöst und bleibt der HSG Dotzheim/Schierstein sowie der HSG Linden in der Gruppe Mitte der hessischen Handball-Oberliga auf den Fersen. Während der Tabellenführer aus Wiesbaden erst am Sonntagabend im Einsatz ist, hat sich am Abstand zwischen Linden und den Ardeckern nichts geändert.