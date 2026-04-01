Handball 44:26 - TVBE-Nachwuchs zwingt den Meister in die Knie Stefan Nink 01.04.2026, 09:21 Uhr

i Felix Klute (Nummer 15) hat mit der A-Jugend des TV Bad Ems im abschließenden Saisonspiel den Rheinlandmeister HV Vallendar nicht nur geärgert, sondern dem Gast vom Mallendarer Berg beide Punkte abgeknöpft. Andreas Hergenhahn

Die A-Jugendlichen des TV Bad Ems haben zum Abschluss der Runde in der Handball-Oberliga ein fettes Ausrufezeichen gesetzt und dem Meister HV Vallendar mit dem überaus deutlichen 44:26 die einzige Saisonniederlage beigebracht.

Starker Abschluss einer starken Saison: Der älteste Handball-Nachwuchs des TV Bad Ems hat zum Abschluss der Runde in der Oberliga Rheinland dem Meister HV Vallendar beim 44:26 (19:13) die erste Saisonniederlage zugefügt und einmal mehr untermauert, als verdienter Zweiter ins Ziel gekommen zu sein.







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