Drama in der Handball-Verbandsliga: Rhein-Nette erobert mit einem überragenden 42:29-Sieg die Tabellenführung. Toptorschütze Mayer trifft siebenmal. Grün-Weiß Mendig unterliegt Gerolstein trotz tapferem Kampf.

In der Handball-Verbandsliga hat die HSV Rhein-Nette die Tabellenführung erobert. Dies auch, weil Aufsteiger Grün-Weiß Mendig erstmals verlor.

Es läuft blendend bei Rhein-Nette, nachdem sie letzte Saison noch gegen Hunsrück II 26:31 verlor, fegte die runderneuerte HSV den Gegner nun regelrecht aus der Andernacher Realschulhalle.