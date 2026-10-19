In der Handball-Oberliga verlor der HC Koblenz überraschend Punkte. Mülheim-Urmitz II triumphierte mit 27:22 über Römerwall. Toptorschützen waren Ramb vom HCK mit sechs und Thißen sowie Zimmermann von Vallendar II mit sechs Treffern.
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Ausgerechnet der HC Koblenz hat im Handball-Oberliga-Spitzenspiel einen Zähler eingebüßt, während Vallendar II und Mülheim-Urmitz II doppelt punkteten. HSG Römerwall – Handball Mülheim-Urmitz II 22:27 (12:12). Die HB-Reserve nahm die unbequeme Auswärtshürde beim Aufsteiger doch recht sicher.