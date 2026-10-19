HBMU II siegt gegen Römerwall
40:28: HVV-Reserve lässt gegen Trier nichts anbrennen
Der HC Koblenz (weiße Trikots, hier im Spiel gegen Römerwall) kamen gegen Wittlich nicht über ein Unentschieden heraus.
Der HC Koblenz (weiße Trikots, hier im Spiel gegen Römerwall) kamen gegen Wittlich nicht über ein Unentschieden heraus.
Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga verlor der HC Koblenz überraschend Punkte. Mülheim-Urmitz II triumphierte mit 27:22 über Römerwall. Toptorschützen waren Ramb vom HCK mit sechs und Thißen sowie Zimmermann von Vallendar II mit sechs Treffern.

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Ausgerechnet der HC Koblenz hat im Handball-Oberliga-Spitzenspiel einen Zähler eingebüßt, während Vallendar II und Mülheim-Urmitz II doppelt punkteten. HSG Römerwall – Handball Mülheim-Urmitz II 22:27 (12:12). Die HB-Reserve nahm die unbequeme Auswärtshürde beim Aufsteiger doch recht sicher.
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