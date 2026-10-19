40:28: HVV-Reserve lässt gegen Trier nichts anbrennen

In der Handball-Oberliga verlor der HC Koblenz überraschend Punkte. Mülheim-Urmitz II triumphierte mit 27:22 über Römerwall. Toptorschützen waren Ramb vom HCK mit sechs und Thißen sowie Zimmermann von Vallendar II mit sechs Treffern.

Ausgerechnet der HC Koblenz hat im Handball-Oberliga-Spitzenspiel einen Zähler eingebüßt, während Vallendar II und Mülheim-Urmitz II doppelt punkteten.

Die HB-Reserve nahm die unbequeme Auswärtshürde beim Aufsteiger doch recht sicher.