Die Handballabteilung des TV Kastellaun hat ihren 60. und die HSG Kastellaun/Simmern ihren 40. Geburtstag gefeiert – und viele ehemalige Größen aus Kastellaun und Simmern kamen zum großen Wiedersehen. Der Höhepunkt der Geburtstagsfeier war ein „Legendenspiel“ zwischen einer Ü40-Auswahl und einem Ü50-Team mit allerhand bekannten Größen aus der HSG-Vergangenheit. Stolze 350 Zuschauer sahen sich das hart umkämpfte Match unter der guten Leitung von Schiedsrichter Ralf Förster an, das die „Jüngeren“ mit 24:22 für sich entschieden. Viele Brüderpaare mischten mit: In der Ü50-Auswahl liefen Michael und Georg Wetstein gemeinsam auf, als Gegner standen sich die Stemanns (Ben und André) und die Bachmanns (Sebastian und Jens) gegenüber. Ü50-Torwart Jens Bachmann gelang sogar ein Treffer über das ganze Feld gegen Ü40-Keeper Mario Percin. Die Zuschauer bekamen einige Tricks zu sehen, vor allem Mirza Cehajic und Ben Stemann legten sich gegenseitig einen „Kempa“ auf.

i Auch Betreuerin Sandra Schmaus-Vollmer war beim "Legendenspiel" in Kastellaun gefordert, nachdem Ü50-Keeper Jens Bachmann einen Ball an den Kopf bekam. B&P Schmitt