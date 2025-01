Favorit Vallendar gewinnt 34. Wellinger Nette-Cup kann Skeptikern Mut machen Harry Traubenkraut 01.01.2025, 13:48 Uhr

i Gegen die Vallendarer Angriffskraft war kein Kraut gewachsen, das musste im Finale auch der gastebende TV Welling (in Schwarz) feststellen. HetPix Fotodesign. HetPix

Der Favorit hat gewonnen beim 34. Handballturnier um den Nette-Cup, auch wenn er im Finale kämpfen musste. Gastgeber TV Welling sorgte wieder für einen gelungenen Ablauf, der mit toller Atmosphäre und einer Mischung aus Alt und Jung überzeugte.

Auch die 34. Auflage des Handballturniers um den Nette-Cup in Welling hat gehalten, was sich die Zuschauer und Mannschaften von ihr versprochen haben. Da waren teils packendende Spiele, aber auch so manche Partie, die überdeutlich ausging. Das alles vor gewohnt großer Zuschauerkulisse und bei guter Atmosphäre, in der sich die sportlichen Protagonisten mit ihrem Anhang und vielen ehemaligen Handballgrößen der Region entspannt austauschen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen