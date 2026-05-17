Handball-Oberliga: 33:22 - Dominik Jung sagt mit Auswärtssieg tschüss René Weiss 17.05.2026, 15:24 Uhr

Mit einem am Ende standesgemäßen 33:22 (15:11)-Auswärtssieg bei der in die Bezirksoberliga durchgereichten HSG Kleenheim schloss Vizemeister TuS Holzheim die Runde in der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga ab.

Wenn es um Spieler geht, die das Zeug dazu haben, in der neuen Saison aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft des TuS Holzheim aufzurücken, dann fallen bei den Rot-Schwarzen häufig zwei Namen: Aaron Debo und Ben Theile. Der Erstgenannte ist derzeit aufgrund einer Knieverletzung noch außer Gefecht, Letzterer gab am Samstag beim Saisonabschluss der Ardecker sein Debüt im Seniorenbereich für den TuS – ein sehr erfreuliches, wie Trainer ...







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