So langsam steuert der TuS Holzheim in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Oberliga der entscheidenden Phase entgegen. Im Test trennten sich die Rot-Schwarzen vom gleichklassigen TV Hersfeld mit 33:33.

Remis in einem aufschlussreichen Test nach zwei Trainingseinheiten mit nahezu vollem Aufgebot: Im Duell der Oberligisten trennte sich der TuS Holzheim von dem in der Gruppe Nord beheimateten TV Hersfeld schiedlich, friedlich mit 33:33 (17:17).

Gleich zu Beginn musste der TuS personell einen Nackenschlag hinnehmen: Nach einem heftigen Schlag erlitt Felix Chodykin eine tiefe Risswunde, die in einem Krankenhaus mit acht Stichen genäht werden musste. Holzheims Trainer Dominik Jung, der mit Miguel Esteves Silva die sportlichen Geschicke des Regionalliga-Absteigers von der Burg Ardeck leitet, rechnet damit, dass sein quirliger Außenspieler mit einer Gehirnerschütterung rund 14 Tage lang wird pausieren müssen.

„Es war ein typisches Vorbereitungsspiel mit viel Licht und viel Schatten“, resümierte Jung die intensiven 60 Minuten im Diezer Sportzentrum, bei denen beiden Oberligisten die lange Wettkampfpause deutlich anzumerken war. „Obwohl wir sogar Chancen auf mindestens 40 Tore hatten und zu viele Hochkaräter ohne gegnerischen Körperkontakt ungenutzt ließen, sind 33 Treffer insgesamt doch eine recht ordentliche Ausbeute. Wir haben im Angriff unseren Matchplan im Großen und Ganzen gut umgesetzt.“

Jung monierte in erster Linie viele individuelle Fehler im Defensivverbund. „Man sieht deutlich, woran wir noch intensiv zu arbeiten haben. Es gilt im Training noch an einigen Stellschrauben zu drehen“, so Jung, dessen Team noch rund vier Wochen Zeit hat, um sich für den äußerst anspruchsvollen Punktspielstart beim Titelaspiranten HSG Dotzheim/Schierstein (Samstag, 13. September, 18 Uhr, Sporthalle im Wiesbadener Schelmengraben), zu wappnen.

Besonders die neuen Spieler müssen noch in die gewohnten Abläufe finden und sich mit Absprachen und Kommandos vertraut machen. Eine deutliche Steigerung erwarten Jung und Esteves Silva besonders in puncto Aggressivität in der Holzheimer Deckung. „33 Gegentore sind einfach zu viel. Aber es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn zu diesem frühen Zeitpunkt schon alles reibungslos funktionierte.“

Weiter geht für die Holzheimer die intensive Vorbereitungsphase in den nächsten Tagen mit der Teilnahme am Turnier um den Mittelhessen-Cup in der Karl-Zeiss-Halle in Langgöns. Dort treffen die Rot-Schwarzen in der Vorrunde auf die HSG Lumdatal (Donnerstag, 18.30 Uhr) und auf die SG Rechtenbach (Samstag, 17 Uhr), ehe am Sonntag ab 14 Uhr die Platzierungsspiele anberaumt sind.

TuS Holzheim: B. Fischer, K. Fischer, Krohn – Langenau (6/4), Chodykin, Horn (4), Becker (5), L. Fischer (4), Giebenhain (2), Waldforst, Bulut (2), Jemixe (1), Schenk (4), Moos (3), Bährens (1), Schneider (1).

Schiedsrichter: Jan Fuchsberg / Konrad Kowalczyk (TuS Holzheim / TV Hattersheim).

Siebenmeter: 6/4 : 8/8.

Zeitstrafen: 3:1.

Spielfilm: 5:2 (10.), 9:10 (19.), 13:15 (26.), 17:17 (30.) – 20:23 (37.), 24:28 (45.), 30:29 (53.), 33:33 (60.).