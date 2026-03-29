Handball-Oberliga 31:28 - TuS Holzheim nimmt auch hohe Hürde Lumdatal René Weiss 29.03.2026, 10:50 Uhr

i Youngster Christoph Horn (am Ball, Szene aus dem Hinspiel in Diez) eilt mit dem TuS Holzheim seit Wochen von Sieg zu Sieg und ließ sich auch von der HSG Lumdatal nicht bremsen. Andreas Hergenhahn

Ihre tolle Serie in 2026 bauten die Handballer des TuS Holzheim mit dem 31:28-Auswärtssieg bei der HSG Lumdatal auf beeindruckende 15:1 Zähler aus. Platz eins scheint dennoch unerreichbar zu sein, da Primus Dotzheim ebenfalls kontinuierlich punktet.

Der TuS Holzheim hat seinen Gipfel in dieser Saison erreicht. Durch den 31:28-Sieg im Nachholspiel gegen die HSG Lumdatal verbesserten sich die Rot-Weißen auf den zweiten Tabellenplatz der Handball-Oberliga Hessen Mitte. So weit oben standen sie Verlauf dieser Spielzeit noch nicht – und mehr dürfte wohl auch nicht mehr möglich sein, weil die HSG Dotzheim/Schierstein an der Spitze ihre Kreise zieht und ihre Aufgaben erledigt.







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