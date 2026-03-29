Ihre tolle Serie in 2026 bauten die Handballer des TuS Holzheim mit dem 31:28-Auswärtssieg bei der HSG Lumdatal auf beeindruckende 15:1 Zähler aus. Platz eins scheint dennoch unerreichbar zu sein, da Primus Dotzheim ebenfalls kontinuierlich punktet.
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Der TuS Holzheim hat seinen Gipfel in dieser Saison erreicht. Durch den 31:28-Sieg im Nachholspiel gegen die HSG Lumdatal verbesserten sich die Rot-Weißen auf den zweiten Tabellenplatz der Handball-Oberliga Hessen Mitte. So weit oben standen sie Verlauf dieser Spielzeit noch nicht – und mehr dürfte wohl auch nicht mehr möglich sein, weil die HSG Dotzheim/Schierstein an der Spitze ihre Kreise zieht und ihre Aufgaben erledigt.