Handball-Oberliga: 30:26 - TVBE-Frauen geben letzten Tabellenplatz ab Stefan Nink 29.03.2026, 10:09 Uhr

i Maja Schmidt (am Ball) trug sich im Nachholspiel gegen den TuS Weibern gleich achtmal in die Schützenliste des TVBE ein. ANDREAS HERGENHAHN

Die Handballerinnen des TV Bad Ems und der TuS Daun laufen in der Oberliga erneut dem Rest des Feldes hinterher. Nach dem 30:26-Heimsieg gegen den TuS Weibern hat der TVBE immerhin gute Chancen, die Runde nicht als Schlusslicht zu beenden.

Endlich ist die Rote Laterne weg: Die Handballerinnen des TV Bad Ems haben in der Oberliga mit dem 30:25 (15:10) gegen den TuS Weibern den vierten Saisonsieg gelandet und zogen damit in der Tabelle am Mitkonkurrenten TuS Daun vorbei. Ob der vorletzte Platz in der Endabrechnung tatsächlich zum Klassenverbleib ausreicht, hängt zum einen davon ab, ob sich der Rheinlandmeister – hier hält der TV Welling (36:2 Punkte) gegenüber der HSG ...







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