Auftakt in der 3. Liga 26:36-Niederlage: Vallendar schläft nach Seitenwechsel Lutz Klattenberg 30.08.2026, 11:59 Uhr

i Trainer Veit Waldgenbach (HV Vallendar) wird an der mangelhaften Chancenverwertung seines Teams arbeiten müssen. Wolfgang Heil

Für HVV-Trainer Veit Waldgenbach fiel die Auftaktniederlage in Leutershausen zu hoch aus. Gerade die Abschlussschwäche gilt es in der neuen Liga schnellstmöglich abzulegen.

„Herzlich willkommen in der 3. Liga." Das waren die Worte, die der Vallendarer Trainer Veit Waldgenbach als erstes wählte im Mannschaftskreis nach dem Saisonauftakt in der Heinrick-Beck-Sporthalle in Hirschberg-Leutershausen. Der HV Vallendar unterlag der Saase³Leutershausen (S3L) zuvor klar mit 26:36 (11:17).







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