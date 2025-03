Auch gegen den Drittletzten der Tabelle reichte es für die Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems nicht zum ersehnten Erfolgserlebnis. Die Kurstädterinnen mussten den Sportfreunden Neustadt beim 27:30 (13:13) die Punkte überlassen. Immerhin ist aber trotz 19 Niederlagen in 21 Begegnungen der vorletzte Rang gesichert, da Schlusslicht TuS Daun ebenfalls wieder verlor und die den besseren direkten Vergleich aufweisenden Bad Emserinnen am letzten Spieltag nicht mehr einholen kann. Der Klassenverbleib scheint somit sicher zu sein.

Die jüngste Partie lief wieder nach dem gleichen Muster ab wie so viele in dieser an Tiefschlägen so reichen Runde. 20 Minuten lang diktierten die Schützlinge von Trainer Ralf Kern das Geschehen und lagen verdient mit 12:9 vorne. „Dann kam aber unser üblicher Einbruch“, sang der erfahrene Heimbach-Weiser immer das gleiche Lied. „Plötzlich lief überhaupt nichts mehr bei uns zusammen.“ Im Tor musste mit Svenja Wolf und Mareike Berges-Lorch improvisiert werden.

Rund 20 schläfrige Minuten machten aus drei Toren Vorsprung des TVBE einen Rückstand von sechs Treffern (24:30). Kern hatte am Ende 18 freistehend vergebene Torchancen seiner Frauen gezählt, nur zwei der sieben Strafwürfe konnten im Kasten der Neustädterinnen untergebracht werden. „So kann man halt nicht gewinnen. 27 Tore sind ganz okay, aber Du darfst keine 30 fangen. Dabei kannst oder musst Du so eine Mannschaft schlagen. Aber es ist uns nicht gelungen, zwei gegnerische Spielerinnen in den Griff zu bekommen.“ So steuerten Ann-Sophie Steinebach (11) und Ariane Reifenhäuser (7) das Gros der Tore der Gäste bei.

TV Bad Ems: Wolf, Berges-Lorch – Lorenz, Kutting, Wagner (3/2), Schilbach (7), Pfeffer (6), M. Schmidt (3), Lahnstein, Draganovic (6), Schneider (1), Pohlmann (1), Kern.

Spielfilm: 4:2 (7.), 6:6 (12.), 10:6 (15.), 12:9 (23.), 13:13 (30.) – 19:19 (40.), 20:26 (49.), 27:30 (60.).

Nächste Aufgabe des TV Bad Ems: am Samstag, 19.30 Uhr, bei der HSG Kastellaun-Simmern.