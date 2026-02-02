HSG Obere Nahe siegt zweimal
20 Minuten vor Schluss platzt der Knoten endlich
Symbolbild
dpa

Zweimal war die Chancenauswertung nicht optimal, aber zweimal siegte die HSG Obere Nahe und festigte damit Platz zwei in der Handball-Bezirksoberliga.

Lesezeit 1 Minute
Mit zwei Heimsiegen an den beiden vergangenen Wochenenden hat die HSG Obere Nahe ihren zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bezirksoberliga gefestigt. Nach dem 34:33 in Niederwörresbach gegen die HSG Hunsrück III bezwang die Mannschaft des Trainerduos Christian Wagner/Jonathan Schäfer in der Tiefensteiner Stadenhalle die HSG Wittlich II mit 38:29.

Ressort und Schlagwörter

Handball Männer RheinlandSport