HSG Obere Nahe siegt zweimal 20 Minuten vor Schluss platzt der Knoten endlich Sascha Nicolay 02.02.2026, 12:57 Uhr

i Symbolbild dpa

Zweimal war die Chancenauswertung nicht optimal, aber zweimal siegte die HSG Obere Nahe und festigte damit Platz zwei in der Handball-Bezirksoberliga.

Mit zwei Heimsiegen an den beiden vergangenen Wochenenden hat die HSG Obere Nahe ihren zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bezirksoberliga gefestigt. Nach dem 34:33 in Niederwörresbach gegen die HSG Hunsrück III bezwang die Mannschaft des Trainerduos Christian Wagner/Jonathan Schäfer in der Tiefensteiner Stadenhalle die HSG Wittlich II mit 38:29.







