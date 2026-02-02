Zweimal war die Chancenauswertung nicht optimal, aber zweimal siegte die HSG Obere Nahe und festigte damit Platz zwei in der Handball-Bezirksoberliga.
Mit zwei Heimsiegen an den beiden vergangenen Wochenenden hat die HSG Obere Nahe ihren zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bezirksoberliga gefestigt. Nach dem 34:33 in Niederwörresbach gegen die HSG Hunsrück III bezwang die Mannschaft des Trainerduos Christian Wagner/Jonathan Schäfer in der Tiefensteiner Stadenhalle die HSG Wittlich II mit 38:29.