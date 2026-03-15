HSG Nahe-Glan überrascht
17 Tore: Laila Mustafalic macht ordentlich Wind
Angespannt: Sebastian Franz (Zweiter von rechts), Trainer der HSG Nahe-Glan, fiebert mit seinem Team mit.
Angespannt: Sebastian Franz (Zweiter von rechts), Trainer der HSG Nahe-Glan, fiebert mit seinem Team mit.
Stefan Ding

Fast 14 Wochen hatten die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan auf ein Erfolgserlebnis warten müssen, hatten teils denkbar knappe Niederlagen einstecken müssen. Gegen die SF Budenheim II platzte der Knoten endlich.

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Allen Grund zum Feiern hatten die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan. Mit dem 34:28 (17:11) über die SF Budenheim II landeten sie nicht nur einen unerwarteten Erfolg über einen favorisierten Gegner, sie beendeten damit nach fünf Niederlagen auch eine lange Durststrecke, denn der letzte Sieg datiert vom 9.

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Sport