Nächste Heimspielniederlage mit nur einem Tor Unterschied für die HSG Kastellaun/Simmern: Trainer Mirza Cehajic war ziemlich sauer nach dem 31:32 gegen Dudenhofen/Schifferstadt.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Regionalliga Südwest hat die HSG Kastellaun/Simmern auch ihr zweites Heimspiel verloren. Dem Aufsteiger HSG Dudenhofen/Schifferstadt unterlag man mit 31:32 (15:17). Also wieder mit nur einem Tor Differenz wie eine Woche zuvor beim 32:33 gegen Budenheim, doch abermals mehr als 30 Gegentore in der heimischen IGS-Halle.