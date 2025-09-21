31:32 gegen Dudenhofen 15 Tore von Josip Grbavac reichen Kastellaun nicht Sascha Wetzlar 21.09.2025, 10:36 Uhr

i 15 Tore des neuen kroatischen Spielmachers Josip Grbavac (rotes Trikot, links) reichten Kastellaun/Simmern nicht, um den Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt zu schlagen. Die Gäste gewannen 32:31 in der IGS-Halle. Grbavacs Rückraum-Kollege Julian Mangold (am Ball) kam nur auf vier Tore. B&P Schmitt

Nächste Heimspielniederlage mit nur einem Tor Unterschied für die HSG Kastellaun/Simmern: Trainer Mirza Cehajic war ziemlich sauer nach dem 31:32 gegen Dudenhofen/Schifferstadt.

In der Handball-Regionalliga Südwest hat die HSG Kastellaun/Simmern auch ihr zweites Heimspiel verloren. Dem Aufsteiger HSG Dudenhofen/Schifferstadt unterlag man mit 31:32 (15:17). Also wieder mit nur einem Tor Differenz wie eine Woche zuvor beim 32:33 gegen Budenheim, doch abermals mehr als 30 Gegentore in der heimischen IGS-Halle.







Artikel teilen

Artikel teilen