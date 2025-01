8. Wajos-E-Dart-Cup Gevenicher Mönch gilt es, in Ediger-Eller zu schlagen Sascha Wetzlar 08.01.2025, 16:55 Uhr

i Der Gevenicher André Mönch gewann im Vorjahr den Wajos-E-Dart-Cup des TuS Ediger-Eller. Am Samstag steigt die achte Auflage des Turniers. Thomas Esser

Am Freitag das Jugendturnier und die Dorfmeisterschaft, am Samstag das große Kräftemessen bei den Männern und Frauen – so lautet das Programm beim 8. Wajos-E-Dart-Cup in Ediger-Eller.

Der 8. Wajos E-Dart-Cup in Ediger-Eller steht vor der Tür. Dass am zweiten Wochenende eines Jahres bereits das zweite große E-Dart-Turnier in der COC-Region stattfindet, hat schon eine gewisse Tradition. Dohr beginnt, Ediger-Eller zieht nach – dieses Mal erneut im dortigen Gemeindehaus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen