Kontinuität herrscht auch weiterhin an der Spitze des Sportkreises Rhein-Lahn: Werner Hölzer und Birgit Peetz wurden in Singhofen von den Delegierten der Vereine einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Werner Hölzer bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzender der Sportkreises Rhein-Lahn. Auf dem Sportkreistag in Singhofen wurde der 76-jährige Altendiezer ebenso wie seine Stellvertreterin Birgit Peetz (Becheln) einstimmig in seinem Amt bestätigt.

„Ich mache das einfach gerne! Es war mir eine große Freude, in den vergangenen Jahren vielen Vereinen helfen zu können.“ So einfache und nachvollziehbar begründete der alte und neue Sportkreisvorsitzende seine Bewerbung für eine dritte Amtszeit. Und dass Hölzer sein Amt nicht nur gerne, sondern auch ausgesprochen gut ausübt, war der einstimmige Tenor beim gut besuchten und harmonischen Sportkreistag in der Mehrzweckhalle in Singhofen.

„Die Zusammenarbeit zwischen dem Sportkreis und dem Landkreis möchte ich als hervorragend bezeichnen“ bedankte sich Landrat Jörg Denninghoff (SPD) bei Werner Hölzer, der das Amt des Sportkreisvorsitzenden seit acht Jahren innehat, dem Vorstand des Sportkreises insgesamt aber bereits seit fast unglaublichen 53 (!) Jahren angehört.

i SBR-Präsidentin Monika Sauer (links) mit dem Vorstandsteam des Sportkreises: Jürgen Rosenthal (Kreisbeauftragter für das Deutsche Sportabzeichen), Birgit Peetz (Stellvertretende Sportkreisvorsitzende, Frauenvertreterin und Seniorenbeauftragte), Kreisjugendwart Andreas Doß, Kai Schmidt (stellvertretender Jugendwart) und Vorsitzender Werner Hölzer. Klaus Föhrenbacher

„Es zeichnet den Sportkreis Rhein-Lahn aus, dass zu den Sportkreistagen so viele Gäste kommen. Das ist insbesondere auch ein großer Verdienst von Werner Hölzer“, lobte Monika Sauer, die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, in ihrer Ansprache. „Beim letzten Sportkreistag 2021 waren wir intensiv damit beschäftigt die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Das haben wir insgesamt gut hinbekommen, aber jetzt stehen wir vor ganz anderen Problemen: Den Vereinen fehlen Übungsleiter und generell Menschen, die bereit sind, sich in Vorständen zu engagieren“, zeigte Sauer die aktuell größten Herausforderungen für die Sportpolitik auf.

Ins gleiche Horn stieß Hölzer bei seinem Rechenschaftsbericht. „Was für den Sport über Jahrzehnte gültig war, kann nicht mehr vorausgesetzt werden. Gesellschaftliche Werte haben sich radikal geändert. Die Gewinnung Ehrenamtlicher wird immer schwieriger,“ sieht Hölzer die Herausforderungen für seine dritte Amtszeit.

Auf der Habenseite hingegen bilanzierte der Funktionär aus Altendiez, dass die 235 Sportvereine des Kreisgebietes mit ihren insgesamt 47202 Mitgliedern von der Politik sehr gut unterstützt würden. „Die Höhe der Sportförderung, die wir im Rhein-Lahn-Kreis erhalten, gibt es wahrscheinlich in keinem anderen Kreis“, bedankte sich Werner Hölzer bei den zahlreich anwesenden politischen Vertretern. Dank für die gute Zusammenarbeit richtete er auch an sein Vorstandsteam und an „seine“ Vereine. „Hier arbeiten zuverlässige Partner gut zusammen.“

Gute Kommunikation zwischen politischen Gremien, dem Sportkreis und den Fachverbänden

„Die Politik hört dem Ehrenamt zu“, resümierte Hölzer, und lobte die große Kommunikationsbereitschaft zwischen den politischen Gremien, dem Sportkreis und den Fachverbänden. Bedauern äußerte der höchste Sportfunktionär des Rhein-Lahn-Kreises, dass viele Vereine im Kreisgebiet nicht förderfähig sind, weil sie von ihren Mitgliedern nicht den vom Sportbund geforderten Mindestbeitrag erheben. Noch mehr heimische Sportvereine fördern zu können ist ein großes Anliegen des alten und neuen Sportkreisvorsitzenden für die kommenden vier Jahre, ebenso wie der Erhalt des internationalen Jugendaustauschs. „Angesichts der derzeitigen politischen Situation ist internationale Jugendarbeit wichtiger denn je“, hob Hölzer den friedensstiftenden Charakter des internationalen Miteinanders junger Menschen hervor.

i Im Rahmen des Kreistages des Sportkreises Rhein-Lahn ehrte SBR-Präsidentin Monika Sauer mit Harald Gerstenberger (VfL Lahnstein), Thomas Paulsen (Aero-Club Nastätten) und Jörg Güll (ZRFV Langenscheid) gleich drei langjährige Ehrenamtler aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Die Laudatio hielt Werner Hölzer (von links). Klaus Föhrenbacher

Neben den Neuwahlen bildeten die von Sportbund-Präsidentin Monika Sauer und Werner Hölzer vorgenommenen Ehrungen einen zweiten Höhepunkt des Sportkreistages. Harald Gerstenberger vom VfL Lahnstein wurde für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für den Sport mit der bronzenen Ehrennadel des SBR ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber ging an Jörg Güll vom ZRFV Langenscheid und Thomas Paulsen vom Aero-Club Nastätten. Aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein konnte Ursula Ohl vom VfL Altendiez. An ihrer Stelle nahm ihr Sohn Heiko die Goldene Ehrennadel des Sportbundes Rheinland in Empfang.