Dartfarm-Open Fette Beute für „Bandits“ in Blankenrath Sascha Wetzlar 01.12.2025, 11:50 Uhr

i Die Top 3 von 143 Teilnehmern beim Männer-Turnier in Blankenrath: Kai Sinner (Mitte) von den Bandits Kastellaun gewann das Finale gegen Yannic Wilhelm (links) vom DC Ilbesheim. "Bandit" Dennis Franz wurde Dritter. Michael Hahn

143 Teilnehmer am Samstag beim Ranglistenturnier bei den Männern und am Sonntag ein Blockspieltag des Landesverbands an sage und schreibe 56 Boards – die Dartfarm Open in Blankenrath geizten nicht mit Superlativen.

Zwei Tage voller Spannung, zwei Tage voller hoher Averages – und vor allem zwei Tage voller Erfolgsgeschichten für Werfer aus der Region. Die „Dartfarm Open“ in Blankenrath hatten so manches zu bieten. Michael Hahn, Begründer und Namensgeber des ausrichtenden Dartvereins „Hähnchens Dart Farm“, und seine helfenden Mitstreiter waren letztlich rundum zufrieden.







