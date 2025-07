Erfolg für Gewichtheberin Amelie Breuer aus Meudt-Dahlen: Die 18-Jährige hat sich für die Junioren-Europameisterschaft im Gewichtheben qualifiziert. Was für die junge Westerwälderin drin ist.

Mit 64 Kilogramm im Reißen und 85 Kilogramm im Stoßen hat Amelie Breuer in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm die Qualifikation zur Europameisterschaft (EM) bei ihrem Bundesligawettkampf klar gemacht. Ihre Erfolgsaussichten wollen die 18-Jährige, die für den AC Mutterstadt antritt, und ihr Vater Sven Breuer vor der EM im Oktober in Albanien aber nicht zu hoch einschätzen.

„Bei der EM werden 20-Jährige dabei sein, die dementsprechend schon zwei Jahre mehr Trainingserfahrung als Amelie haben“, sagt Sven Breuer. „Wir wollen es unter die Top fünf schaffen, machen uns aber nicht allzu große Hoffnungen.“

Die beiden beschäftige eher ein anderes Thema. „Amelies Ziel ist eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen“, erklärt ihr Vater. Doch bei Olympia gebe es keine Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm mehr. „Die nächste Gewichtsklasse ist also 53 Kilogramm.“ Ob es in Sachen Leistung und Gewicht für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles schon reichen wird, bleibe abzuwarten.