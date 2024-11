Eishockey: Neuwieder Bären schlagen das Team der Stunde aus Leuven mit 6:3 und sind nach Sechs-Punkte-Wochenende Tabellenführer Zwei 6:3-Siege für die Bären: Alexandrov schießt den EHC an die Spitze René Weiss 28.10.2024, 13:01 Uhr

i Artjom Alexandrov machte vor dem Leuvener Tor viel Betrieb. Neuwieds Neuzugang erzielte drei der sechs Bären-Tore und ist seit Sonntag Topscorer der Liga. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall

Vor 1217 Zuschauern im Icehouse hat der EHC Neuwied die Tabellenführung des Central European Hockey League Cups übernommen. Am Wochenende gelangen den Deichstädtern zwei verdiente 6:3-Erfolge.

„Meine Mannschaft hat am sich am Sonntag sehr gut an den Matchplan gehalten. Gegen eine starke Mannschaft wie Leuven es ist, war das ganz wichtig, um das Spiel zu gewinnen“, sagte EHC-Trainer Leos Sulak. „Bei den ersten beiden Wechseln hatten wir Probleme, uns zu befreien.

