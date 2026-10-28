Nach den oft recht eintönigen Begegnungen in der Regionalliga West fiebern die heimischen Eishockey-Fans dem „OsWeNo“-Pokal entgegen. Am Freitagabend beginnt der Wettbewerb für die EG Diez-Limburg mit dem Heimspiel gegen die Harzer Falken.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem der EG Diez-Limburg der Start in die Punktrunde der Eishockey-Regionalliga West – sozusagen die Pflicht – ohne Patzer mit der maximalen Punktausbeute aus fünf Begegnungen geglückt ist, wird nun bis zum Ende des Jahres nach und nach die „Kür“ eingestreut: Der „OsWeNo“-Pokal, bei dem sich die Teilnehmer überregional messen.