EGDL erwartet Harzer Falken Zum Auftakt der Kür kreuzen Greifvögel am Heckenweg auf Stefan Nink 28.10.2026, 10:38 Uhr

i Der von den Eisadlern aus Dortmund an den Heckenweg gewechselte finnische Flügelstürmer Konsta Jaakola (rechts) hat in der Liga bereits 19 Scorerpunkte für die EGDL gesammelt und will auch im Pokalspiel gegen die Harzer Falken seine Qualitäten unter Beweis stellen. Andreas Hergenhahn

Nach den oft recht eintönigen Begegnungen in der Regionalliga West fiebern die heimischen Eishockey-Fans dem „OsWeNo“-Pokal entgegen. Am Freitagabend beginnt der Wettbewerb für die EG Diez-Limburg mit dem Heimspiel gegen die Harzer Falken.

Nachdem der EG Diez-Limburg der Start in die Punktrunde der Eishockey-Regionalliga West – sozusagen die Pflicht – ohne Patzer mit der maximalen Punktausbeute aus fünf Begegnungen geglückt ist, wird nun bis zum Ende des Jahres nach und nach die „Kür“ eingestreut: Der „OsWeNo“-Pokal, bei dem sich die Teilnehmer überregional messen.







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