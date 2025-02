Play-offs gegen Heerenveen Wiedersehen mit dem Angstgegner für den EHC Neuwied René Weiss 27.02.2025, 11:15 Uhr

i Die jüngste Heimpleite gegen die Mechelen Golden Sharks müssen Maximilian Rieger (rechts) und seine Neuwieder Bären vor den Play-offs genauso abhaken wie die bisherigen Vergleiche mit Viertelfinalgegner Unis Flyers Heerenveen. Weiss René. René Weiss

Schluss mit lustig, jetzt wird es ernst für die Mannschaften in der Central European Hockey League. Mit den Play-offs beginnt auch für den EHC Neuwied jene Phase der Saison, in der sein Traum vom erneuten Finaleinzug ganz schnell platzen kann.

Wie lange dauert sie noch an, die Eishockey-Saison 2024/25 beim EHC Neuwied? Maximal sind noch elf Spiele möglich, es könnte aber auch schon am kommenden Sonntag in die Sommerpause gehen. In den Play-offs muss man kurzfristige Planungen anstellen und kann sich nur vornehmen, das Beste herauszuholen, um im Kampf um den Titel so lange wie möglich mitzumischen.

