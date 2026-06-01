Es ist angerichtet für eines der größten Handballturniere Deutschlands. Zum Felketurnier erwartet der HSV Sobernheim fast 200 Teams, freut sich auf abwechslungsreiche Tage und gut gelaunte Gäste.
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Mit gut 6500 Einwohnern zählt Bad Sobernheim zu den Kleinstädten. Doch über das lange Fronleichnam-Wochenende wird die Gemeinde zum Mekka der Handballspieler. Knapp 200 Teams erwartet der HSV Sobernheim zu seinem Felketurnier, das in der 65. Auflage über die Bühne geht und für viele einer der Höhepunkte im Sportjahr ist.