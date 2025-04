Die schnellste Mannschaftssportart zieht viele Menschen in ihren Bann. Doch Eishockey ist gerade in den höheren Ligen nur schwer seriös zu finanzieren. Deshalb vollzieht die EGDL eine Rolle rückwärts und kocht künftig auf deutlich kleinerer Flamme.

Die EG Diez-Limburg hat die Runde in der Central European Hockey League (CEHL) mit dem Erreichen der Vorschlussrunde in der Meisterschaft und im Pokal ordentlich beendet, auch wenn den Rockets der ganz große Wurf verwehrt blieb. In beiden Wettbewerben setzten sich letztlich die Snackpoint Eaters aus dem niederländischen Geleen durch, die kürzlich den Neuwieder Bären in einer spannenden Serie zum Gewinn des Meistertitels gratulieren mussten. EGDL-Vorstand Michael Schmidt blickt im Interview mit unserer Zeitung nicht nur zurück, sondern schaut auch nach vorne.

Die Neuwieder Bären haben letztlich den Meistertitel errungen und den Snackpoint Eaters in fünf Begegnungen das Nachsehen gegeben. Was sagen Sie zu dieser Leistung?

Ich spreche den Bären, zu deren Vorstand wir EGDLer bei aller sportlicher Rivalität immer ein gutes Verhältnis gepflegt haben, meine Glückwünsche aus und zolle ihnen höchsten Respekt. Sie haben alles richtig gemacht. Geleen hat in der Finalserie genau das falsch gemacht, was wir im Halbfinale gegen sie falsch gemacht haben. Um ein Haar hätten wir die Endspiel-Serie erreicht, haben aber in Überzahl das deutsche Traumfinale vermasselt. Wir haben so im vierten Spiel in der Overtime gegen sie verloren, und sie haben gegen die Bären ebenfalls im vierten Spiel den Sack nicht zugemacht. Der Heimvorteil ist halt bei der entscheidenden Partie viel wert. Das haben diese Play-offs letztlich wieder einmal gezeigt.

Bei der sportlichen Leitung hingegen wird es bei der EGDL notgedrungen einen Umbruch geben. Mit Arno Lörsch verliert der Verein sehr viel Fachkompetenz...

Arno verlässt die Region und hört ganz mit dem Eishockey auf, da er mit seiner Frau, die jetzt Rentnerin ist, viel mit dem Wohnmobil reisen und das Familiäre in den Vordergrund stellen möchte, anstatt von einer Eishalle in die nächste zu fahren. Ihr Sohn lebt in Berlin und sie wollen auch mehr Zeit mit ihrem Enkel verbringen. Arno wird uns aber immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn wir ihn seine Expertise brauchen. Deswegen sagen wir auch nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen. Wir bleiben in Kontakt und engem Austausch. Arno und seine Frau werden uns sicher häufiger besuchen.

i Michael Schmidt Michael Schmidt

Die Rockets versuchen diese unfassbar große Lücke mit Leuten aus dem eigenen Verein zu schließen. Mit Marco Heimann und Steven Richter teilen sich künftig zwei Leute mit Stallgeruch die Aufgaben des Sportlichen Leiters. Wie kam es dazu?

Ganz einfach: Da wir wieder mehr die Heimat und Identifikation mit der Region suchen, haben wir uns für diese Lösung entschieden und sehen uns damit gut aufgestellt. Obwohl Marco selbst nie Eishockey gespielt hat, verfügt er über eine hohe Fachkompetenz. Er ist ein wandelndes Lexikon, kennt alle Statistiken und hat ein gutes Näschen für Spieler. Er wird sich um das operative Geschäft kümmern und unter anderen die Verhandlungen mit den Spielern führen. Steven Richter ist in Zukunft bei uns für formelle Angelegenheiten im administrativen Bereich zuständig.

Rückkehr zu vergangenen Werten

Sie hatten bereits angekündigt, dass bei der EGDL künftig – um es salopp zu sagen – kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Führen Sie bitte näher aus, was das konkret bedeutet?

Wir gehen komplett weg vom Profi-Denken, das ist in unserer Region nicht zu realisieren. Wir werden unseren Etat nahezu halbieren und uns wieder auf vergangene Werte besinnen. Die Spieler erhalten daher drastisch reduzierte finanzielle Angebote von uns. Wir geben nur das aus, was wir auch haben. Alles andere ist hier nicht darstellbar. Vielmehr gilt es, wieder eine Euphorie zu entfachen und die Leute fürs Eishockey zu begeistern.

Um welche Größenordnung handelt es sich dabei ungefähr?

Unser künftiges Budget wird in etwa 250000 Euro umfassen. Trotz Einsparungen sollen die Spieler bei der Ausübung ihres zeitintensiven Hobbys letztlich nicht drauflegen. Aber klassische Aufwandsentschädigungen können und werden wir ihnen nicht mehr anbieten. Da müssen sich alle nach unserem Portemonnaie richten. Das ist dann für die Spieler eher bezahltes Hobby.

Mit Torwart Justin Schroers hat einer der Stützen seinen Vertrag bei der EGDL als erster verlängert. Gibt es schon weitere Abschlüsse zu vermelden?

Die Gespräche mit den Spielern, die wir halten wollen und die auch für uns finanzierbar sein müssten, laufen. Dabei handelt es sich um einen Großteil des alten Kaders. Wir setzen vor allem auf jüngere, entwicklungsfähige Spieler, die die EGDL als Sprungbrett sehen und hier den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn gehen wollen.

Finnen werden wohl gehen, Hoffnung auf Verbleib LeBlancs

Wie sieht’s mit den Imports aus?

Die Finnen werden zu 99,9 Prozent in der kommenden Runde nicht mehr für uns auflaufen. Bei Josh LeBlanc haben wir dagegen die Hoffnung, dass er bleibt. Er ist als Spieler und Mensch eine absolute Granate, hat sein Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und weiß, was finanziell für uns möglich ist.

Gesetzt den Fall, dass es letztlich wirklich die Regionalliga West wird: Was erwartet die Fans dann?

Das ist eine attraktive Liga, bei der man in eineinhalb, zwei Stunden an jedem Spielort ist. Das ist für reine Amateure viel einfacher zu handeln, als wenn in der CEHL nach Heerenveen oder Den Haag zu fahren ist. Da muss jedes Mal ein halber Tag Urlaub genommen werden, und wir sind erst mitten in der Nacht wieder nach Hause gekommen. Zudem wird es in der Regionalliga West an den meisten Wochenenden nur ein Spiel geben, womit es bei den Fans nicht so schnell zu einer Übersättigung kommt als wenn am Freitag und am Sonntag gespielt wird. Dass die Spieler dann viel besser regenerieren können ist auch ein wichtiger Aspekt. Zudem ist es möglich mit zwei Imports aus EU-Ländern und zwei weiteren aus Nicht-EU-Ländern zu spielen.

Glauben Sie, dass die Sportinteressierten der Region dieses neue Angebot annehmen werden?

Der Zuspruch in der abgelaufenen Runde war mit rund 400 Besuchern im Schnitt im Eissportzentrum am Heckenweg schon viel besser als in den Jahren davor. Damit waren wir sehr zufrieden. Ich gehe davon aus, dass wir in etwa diese Resonanz auch in der kommenden Runde wieder werden verzeichnen können. Wir freuen uns auch Zuwächse bei den Fanclubs. Das Interesse ist insgesamt gestiegen, uns haben rund 100 Fans bei unserem Stammtisch besucht. Dort haben wir den Leuten erklärt, wie schwierig es ist eine starke Mannschaft zusammenzustellen, die auch seriös finanzierbar ist. Hätten wir im Durchschnitt vierstellige Zuschauerzahlen, dann wäre vieles einfacher. Insgesamt gilt es für uns als Verein, den Eishockeysport in Diez auf breitere Beine zu stellen.