Knapper Sieg des EHC Neuwied Wasser und Jamieson drehen das Geschehen René Weiss 26.01.2026, 15:27 Uhr

i Michael Jamieson erzielte das 6:5 für den EHC Neuwied und machte den Sieg in Heerenveen perfekt. (Archivbild) René Weiss

Auf kuriose Art und Weise feierte der EHC Neuwied einen knappen Auswärtssieg in der Central European Hockey League. Das Spiel in Heerenveen begann mit 30 Minuten Verspätung – was jedoch an den Gastgebern und nicht an den Bären lag.

Der EHC Neuwied weiß, wie es ist, tief in der Nacht von einem Auswärtsspiel in Heerenveen zu Hause wieder anzukommen. Über 350 Kilometer liegen zwischen der niederländischen Nordseeküste und der Deichstadt, und wenn den Eishockey-Abend dann auch noch die Verlängerung sowie ein um 30 Minuten verspäteter Spielbeginn dazukommen, trifft der Mannschaftsbus eben verspätet wieder am Icehouse ein.







