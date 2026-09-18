Helden aus der zweiten Reihe Was es heißt, wenn die Neuwieder Bären auf Reisen gehen René Weiss 18.09.2026, 12:13 Uhr

i Philipp Heib gehört zum Betreuer-Team des Eishockey-Oberligisten EHC Neuwied und behält mit seinen Kollegen hinter den Kulissen den Überblick. Am Sonntag steht die erste Auswärtsfahrt an. René Weiss

Sie stehen selten im Vordergrund, sind nicht diejenigen, die gefeiert werden – und doch geht ohne „Helden aus der zweiten Reihe“ nichts. Beim Eishockey-Oberligisten EHC Neuwied haben Betreuer wie Philipp Heib vor allem bei langen Touren viel zu tun.

Nach dem Heimauftakt in der Eishockey-Oberliga Nord am Mittwoch gegen den EV Duisburg (3:6) begibt sich der EHC Neuwied am Sonntag erstmals in dieser Saison auf Reisen. Um 15 Uhr beginnt die Partie bei den Tilburg Trappers, die als niederländischer Gast im deutschen Spielbetrieb seit Jahren zu den Aushängeschildern in der Oberliga zählen.







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