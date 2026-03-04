Fällt der Saison-Vorhang? Trotz drohendem Aus: EGDL plant keine Kaffeefahrt Stefan Nink 04.03.2026, 14:04 Uhr

i Auf EGDL-Verteidiger Marshall Renke (links) wartet viel Arbeit, um die Kreise des profierfahrenen Essener Top-Scorers Enrico Saccomani entscheidend stören zu können. Andreas Hergenhahn

Neues Spiel, neue Chance: Zieht die EG Diez-Limburg am Freitag auch beim dritten Play-off-Spiel der Halbfinalserie gegen Essen den Kürzeren, ist für die Puckjäger vom Heckenweg die Saison beendet. Das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden.

Fällt am späten Freitagabend in der Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga West der Vorhang für die EG Diez-Limburg? Nach zwei vorangegangenen Niederlagen im Halbfinale gegen den haushohen Titelaspiranten Eagles Essen bietet sich den Rockets ab 20 Uhr am Westbahnhof die vorerst letzte Chance, der verloren geglaubten Serie doch noch eine Wende zu geben und das Ende einer insgesamt erfolgreichen Saison noch etwas hinauszuzögern.







