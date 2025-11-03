Eishockey-Regionalliga: Trotz 9:1 - Trainer Krämer sieht noch viele Baustellen 03.11.2025, 10:32 Uhr

i Zum 9:1-Erfolg der Rockets gegen Moers steuerte Neuzugang Maximilian Kolesnikov am Sonntagabend zwei Treffer bei. Andreas Hergenhahn

Auch im fünften Spiel gegen einen Außenseiter der Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg nichts liegen gelassen. Nach dem 9:1 gegen Moers wartet der Härtetest in Dortmund auf Nils Krämers Team.

Beim außerordentlich großen Gefälle in der Eishockey-Regionalliga West heißt es für die EG Diez-Limburg zunächst die Haus- und vermeintlichen Pflichtaufgaben zuverlässig zu lösen, ehe es an die Kür mit den „big playern“ geht. Auftrag erfüllt hieß es am Sonntagabend zur Freude von Trainer Nils Krämer nach dem ungefährdeten 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)-Sieg im Eissportzentrum am Heckenweg gegen den Tabellenletzten GSC Moers.







