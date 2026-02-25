EGDL ist krasser Außenseiter Top-Favorit Essen ist hinreichend vor Rockets gewarnt Stefan Nink 25.02.2026, 11:26 Uhr

i Können Top-Scorer Dylan Florit (dunkles Trikot) und Co. der Essener Übermacht Zählbares entgegen stellen? Ab sofort zählen nur noch Siege, für freundliche Komplimente kann sich der Außenseiter vom Heckenweg nichts kaufen. Andreas Hergenhahn

In der heißesten Phase der Saison, den Play-offs, wartet auf die heimischen Eishockeyfreunde ein Leckerbissen, wenn die Rockets der EG Diez-Limburg die Klingen mit Top-Favorit Essen kreuzen.

Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West ist das eine, die folgenden Play-offs sind jedoch eine ganz andere Angelegenheit: Nachdem bis auf die Eisadler Dortmund die anderen Favoriten aus Essen, Ratingen und Diez-Limburg durch die Viertelfinal-Serie mehr oder weniger gefegt sind und auf kürzestem Weg die Pflichtaufgaben erledigten, geht’s am Wochenende mit der Vorschlussrunde weiter.







