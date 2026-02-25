In der heißesten Phase der Saison, den Play-offs, wartet auf die heimischen Eishockeyfreunde ein Leckerbissen, wenn die Rockets der EG Diez-Limburg die Klingen mit Top-Favorit Essen kreuzen.
Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West ist das eine, die folgenden Play-offs sind jedoch eine ganz andere Angelegenheit: Nachdem bis auf die Eisadler Dortmund die anderen Favoriten aus Essen, Ratingen und Diez-Limburg durch die Viertelfinal-Serie mehr oder weniger gefegt sind und auf kürzestem Weg die Pflichtaufgaben erledigten, geht’s am Wochenende mit der Vorschlussrunde weiter.