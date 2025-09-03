Der EHC Neuwied ist zurück auf dem Eis. Mit neuen Gesichtern und Namen, aber mit altbekannten Zielen. Der Meister peilt in der Central European Hockey League die Titelverteidigung an und stellt zugleich die Weichen für die Rückkehr in die Oberliga.

Der EHC Neuwied hat die Eishockey-Saison 2025/26 eingeläutet. Mit der offiziellen Eröffnungsfeier auf dem Gelände des Icehouses stimmten die Bären ihre Fans auf die neue Runde ein. Mehrere Hundert EHC-Anhänger verbrachten den Abend gemeinsam und hörten besonders gespannt auf die Worte von Manager Carsten Billigmann, der zu vorgerückter Stunde auf die Veränderungen in seinem Kader einging.

„In unserer Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer. Wir müssen in jeder Begegnung abliefern und brauchen jede Unterstützung.“

Carsten Billigmann, Manager EHC Neuwied

Nach dem erfolgreichen Jahr mit dem Finaleinzug im Pokalwettbewerb der Central European Hockey League (CEHL) und dem Meisterschaftsgewinn sind die Bären erneut hungrig auf Erfolge. „In unserer Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer. Wir müssen in jeder Begegnung abliefern und brauchen jede Unterstützung“, leitete Billigmann seinen Ausblick ein. „Aber natürlich treten wir an, um unseren Titel zu verteidigen. Wir wollen wieder erfolgreich sein und so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Mit neun Ab- und sieben Zugängen gab es zwar erneut einige Wechsel, aber diese Aktivitäten wurden bereits mit Weitblick getätigt. Der EHC will in einem Jahr nach dann drei Runden als Gast im niederländisch-belgischen Spielbetrieb in die Oberliga Nord zurückkehren und hat dafür in einem ersten Schritt schon einige personelle Vorkehrungen getroffen. Vier der sieben Neuzugänge haben bereits Erfahrung gesammelt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, einige Verträge wurden deshalb auch für zwei Jahre abgeschlossen.

Jeffrey van Iersel – vom Finalgegner zum Sulak-Nachfolger

So zum Beispiel der von Trainer Jeffrey van Iersel. Der Niederländer gewann in der Vorsaison mit den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen den CEHL-Cup und stand im Meisterschaftsfinale gegen die Bären. Nach dem Eintreten in den Ruhestand von Meistertrainer Leos Sulak war van Iersel der erste Ansprechpartner von Manager Billigmann für die frei werdende Position auf der Bank. „Es war als Gastmannschaft immer hart, in Neuwied zu spielen. Ich freue mich, hier zu sein“, erklärte van Iersel. Bei der Eröffnungsfeier am Freitag hat er seine neuen Spieler beim ersten mannschaftsinternen Treffen über seine Regeln und Erwartungen informiert. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und das Miteinander stehen hoch im Kurs. An van Iersels Seite steht als Torwarttrainer Jan Guryca – Sven Schlicht und Andreas Halfmann gehören nicht mehr dem Trainerteam an.

Auf dem Transfermarkt handelte Manager Billigmann vor allem in der Defensive. Trotz Meisterschaftsgewinn sah er hier Handlungsbedarf. Von den sieben Neuen sind vier Verteidiger: Der 21-jährige Justin Polok (FASS Berlin), Jonas Burghard (Hammer Eisbären), Schweden-Import Ludvig Hedström (Södertälje) und Führungsspieler Marcus Götz (Hannover Scorpions) sollen der Hintermannschaft Halt geben. „Da dürften wir sehr gut aufgestellt sein“, findet Billigmann. Zwischen den Pfosten wird der frühere U20-Nationaltorhüter Jonas Gähr den nach Herne gewechselten Lukas Schulte ersetzen. Einziger Offensiv-Neuzugang ist Christian Sprez, der mit Bietigheim zuletzt die Oberliga-Meisterschaft gewann. Als dritter Schlussmann komplettiert Mika Schifferdecker das Torhüter-Trio mit Gähr und Oto Jeschke.

Wiedersehen mit den Snackpoint Eaters

Verlassen haben die Bären neben Schulte die langjährigen verdienten Spieler Dennis Schlicht (Laufbahnende) und Sven Asbach (Abschied vom leistungsorientierten Eishockey) sowie Kirill Klyuyev (berufsbedingt), Maximilian Rieger (Neu-Ulm), Maksim Anton, Artur Tegkaev (beide Ziel unbekannt) und Tjalf Deichmann (Passau). Kevin Lavallee, der sich zu Beginn der Saison 2023/24 schwer verletzte und seitdem nicht mehr zum Einsatz kommen konnte, muss seine Laufbahn beenden.

In dieser Woche betreten die Bären das Eis – nach zwei Einheiten Diez ab Donnerstagabend dann im Icehouse, wo am Freitag um 20 Uhr das Testspiel gegen die Nijmegen Devils beginnt. Es wird das Duell zwischen dem Meister der CEHL (Neuwied) und der niederländischen Eredivise (Nijmegen). Die Saison beginnt für die Bären am 26. September mit einem Heimspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen – die Neuauflage des Finals, das Wiedersehen für Trainer van Iersel mit seinem letzten Verein.