Neuwied Sulak: Der Heimvorteil hat einen großen Einfluss¶ René Weiss 14.11.2024, 00:00 Uhr

i Lukas Schulte wird wohl auch am Freitagabend die Unis Flyers Heerenveen den Vorzug gegenüber Neuzugang Oto Jescke erhalten. „Ich habe momentan keinen Grund zu wechseln“, sagt Trainer Leos Sulak. Foto: René Weiss René Weiss

Zwei Partien hat der EHC Neuwied am Wochenende in der Central European Hockey League vor der Brust. Zu Hause gegen Heerenveen geht es auch um Wiedergutmachung.

Es fühlt sich noch immer so an, als hätte die Eishockey-Saison 2024/25 in der Central European Hockey League gerade erst begonnen, dabei sind die Play-offs im Cup-Wettbewerb für den EHC Neuwied nur noch fünf Partien entfernt. „Es bleibt eng im Kampf ums Halbfinale“, warnt Bären-Trainer Leos Sulak, dass man sich auch als Tabellenführer nicht sicher fühlen sollte.

