Starke EGDL zieht Momentum nicht auf ihre Seite

Die Pflichtaufgaben der Eishockey-Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg bis dato überwiegend souverän gelöst. Beim zweiten Vergleich mit einem Spitzenteam aber zogen die Rockets am Freitagabend in Dortmund zum zweiten Mal den Kürzeren.
Obwohl die EG Diez-Limburg im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West vor der beeindruckenden Kulisse von 2251 Fans gut zurecht kam und ein ebenbürtiger Gegner war, ging das Team vom Heckenweg bei den ambitionierten Eisadlern Dortmund letztlich mit 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) leer aus.