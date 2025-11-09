Eishockey-Regionalliga West Starke EGDL zieht Momentum nicht auf ihre Seite 09.11.2025, 09:54 Uhr

i Tim Lutz (rechts) glich im Regionalliga-Spitzenspiel in Dortmund gleich zweimal für die EG Diez-Limburg aus. Letztlich gingen die Rockets aber vor stattlicher Kulisse gegen den Titelaspiranten leer aus. Andreas Hergenhahn

Die Pflichtaufgaben der Eishockey-Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg bis dato überwiegend souverän gelöst. Beim zweiten Vergleich mit einem Spitzenteam aber zogen die Rockets am Freitagabend in Dortmund zum zweiten Mal den Kürzeren.

Obwohl die EG Diez-Limburg im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West vor der beeindruckenden Kulisse von 2251 Fans gut zurecht kam und ein ebenbürtiger Gegner war, ging das Team vom Heckenweg bei den ambitionierten Eisadlern Dortmund letztlich mit 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) leer aus.







Artikel teilen

Artikel teilen