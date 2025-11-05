Eishockey-Regionalliga West Spielt die EGDL in Dortmund vor über 2000 Zuschauern? 05.11.2025, 11:10 Uhr

i Guter Transfer: Dylan Florit hat sich bis dato bei der EGDL als Volltreffer erwiesen. Auf dem Konto des 24-jährigen US-Amerikaners stehen bereits 16 Tore und 8 Assists. Damit führt er die ligaweite Scorer-Wertung vor dem Essener Duo Jakub Bitomsky (7/13) und Enrico Saccomani (4/16) an. Andreas Hergenhahn

Ein „Feiertag“ steht den Puckjägern der EG Diez-Limburg am Freitag in der Eishockey-Regionalliga West bevor. Dann wollen die Rockets bei den Eisadlern Dortmund vor großer Kulisse zeigen, dass sie sich vor großen Namen nicht zu verstecken brauchen.

Beim Blick auf die Tabelle der Eishockey-Regionalliga West zeigt sich nach nicht etwa einem Fünftel der in der Hauptrunde zu absolvierenden 110 Begegnungen ein klarer Trend. Die Ratinger Ice Aliens, die Ice Adler Dortmund, die Eagles Essen-West und die EG Diez-Limburg haben sich – so wie es Experten prognostiziert hatten – als Führungs-Quartett bereits etwas vom Rest des Feldes abgesetzt.







