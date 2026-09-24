Für die Neuwieder Bären geht es darum, eine langfristige Perspektive in der Eishockey-Oberliga zu schaffen. Wie das geht, hat der Gegner bewiesen, den der EHC am Freitagabend im heimischen Icehouse empfängt.
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Ein wenig sind die Hammer Eisbären ein Vorbild für den EHC Neuwied. Ein motivierendes Beispiel. Es gab im vergangenen Jahrzehnt einige Mannschaften, die sich aus finanziellen Gründen aus der Eishockey-Oberliga Nord verabschieden mussten. Aber es gibt auch die Beispiele, die zeigen, dass es mit behutsamem Aufbau funktionieren kann.