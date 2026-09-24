EHC empfängt Hammer Eisbären Sperren machen Vorbild der Neuwieder Bären zu schaffen René Weiss 24.09.2026, 12:19 Uhr

i Für den EHC Neuwied um Christian Sprez (in Blau, hier gegen die Füchse Duisburg) stehen die Chancen nicht schlecht, am Freitagabend gegen die Hammer Eisbären Zählbares im Icehouse zu behalten. Dabei haben die Gäste durchaus Vorbildcharakter für die heimischen Bären. René Weiss

Für die Neuwieder Bären geht es darum, eine langfristige Perspektive in der Eishockey-Oberliga zu schaffen. Wie das geht, hat der Gegner bewiesen, den der EHC am Freitagabend im heimischen Icehouse empfängt.

Ein wenig sind die Hammer Eisbären ein Vorbild für den EHC Neuwied. Ein motivierendes Beispiel. Es gab im vergangenen Jahrzehnt einige Mannschaften, die sich aus finanziellen Gründen aus der Eishockey-Oberliga Nord verabschieden mussten. Aber es gibt auch die Beispiele, die zeigen, dass es mit behutsamem Aufbau funktionieren kann.







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