Eishockey in der Deichstadt
So plant der EHC Neuwied die bevorstehende Saison
Gegen das Team von UltimAir Hijs Hokij Den Haag sicherte sich der EHC Neuwied (blaue Trikots) im März den Sieg in der Central Eu
Gegen das Team von UltimAir Hijs Hokij Den Haag sicherte sich der EHC Neuwied (blaue Trikots) im März den Sieg in der Central European Hockey League (CEHL). In der kommenden Saison möchte der EHC in der Oberliga auf Punktejagd gehen.
René Weiss

Im März sicherte sich der EHC Neuwied die Meisterschaft in der Central European Hockey League (CEHL). Die Verantwortlichen des EHC befinden sich aktuell mitten in den Planungen für die kommende Spielzeit. So ist der derzeitige Stand.

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Die Nachrichten aus ganz Eishockey-Deutschland waren positiv. Unzählige Willkommensgrüße von alten Weggefährten gingen beim EHC Neuwied und dessen Manager Carsten Billigmann ein, nachdem die Bären bekannt gegeben hatten, dass sie für die Eishockey-Saison 2026/27 wieder eine Meldung für die Oberliga abgegeben haben.

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