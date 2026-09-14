Fünf Fragen zum Saisonstart
So meldet sich der EHC Neuwied in der Oberliga zurück
Jeroen Plauschin (vorne im hellen Trikot) ist einer der fünf externen Neuzugänge, mit denen der EHC Neuwied am Mittwochabend in
Jeroen Plauschin (vorne im hellen Trikot) ist einer der fünf externen Neuzugänge, mit denen der EHC Neuwied am Mittwochabend in die Oberlliga-Saison startet.
René Weiss

Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit den Eishockey-Fans in Neuwied Oberliga-Eishockey präsentiert werden konnte. Am Mittwochabend hat das Warten ein Ende, dann meldet sich der EHC in eigener Halle zurück. Die wichtigsten Fragen vor dem Start.

Lesezeit 3 Minuten
Nach zehneinhalb Jahren kehrt Oberliga-Eishockey nach Neuwied zurück. Die Euphorie beim EHC und in dessen Umfeld ist groß vor dem ersten Saisonspiel am Mittwochabend ab 20 Uhr im Icehouse. Dann empfangen die Bären mit den Füchsen Duisburg einen gestandenen Oberligisten.
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