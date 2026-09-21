Der Anfang ist gemacht. Eishockey-Regionalligist EG Diez-Limburg hat sich den ersten Tests unter Wettkampfbedingungen unterzogen. Einem 4:5 nach Verlängerung gegen Nijmegen folgte ein 7:3-Erfolg gegen die gleichklassigen Pforzheim Bisons.
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Die Eishockey-Cracks des Regionalligisten EG Diez-Limburg sind ordentlich in die dreiwöchige Testspielserie gestartet. Nach der knappen 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die Nijmegen Devils gab’s am Sonntag einen 7:3-Erfolg gegen die Bisons Pforzheim.