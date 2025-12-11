EG Diez-Limburg empfängt Wiehl Rockets wollen auch die Penguins aufs Glatteis führen Marco Rosbach 11.12.2025, 10:35 Uhr

i Die Grizzlys aus Bergkamen gerieten auf dem Diezer Eis schon früh ins Schlittern und hatten den Rockets um Artjom Piskowazkow (rechts) nichts entgegenzusetzen. An diesen starken Auftritt anzuknüpfen, ist am Freitagabend das Ziel der EG Diez-Limburg, wenn es zu Hause gegen die Wiehler Penguins geht. Andreas Hergenhahn

Ihren Anspruch, in der Regionalliga West vorne mitzumischen, wollen die Rockets der EG Diez-Limburg nach dem jüngsten Schützenfest nun auch gegen den TuS Wiehl untermauern. Ihr Trainer warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen.

Nur zwei seiner zehn Spiele in der Eishockey-Regionalliga West hat der TuS Wiehl gewonnen, hinzu kommt ein Sieg nach Overtime. Die Bilanz liest sich durchwachsen, doch Nils Krämer warnt davor, die Mannschaft zu unterschätzen. „Es wird ein schwieriges Spiel werden, da der Gegner komplett unbekannt ist und relativ wechselhaft spielt“, geht der Trainer der EG Diez-Limburg davon aus, dass am Freitagabend (20.







Artikel teilen

Artikel teilen