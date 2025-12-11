Rockets wollen auch die Penguins aufs Glatteis führen

Ihren Anspruch, in der Regionalliga West vorne mitzumischen, wollen die Rockets der EG Diez-Limburg nach dem jüngsten Schützenfest nun auch gegen den TuS Wiehl untermauern. Ihr Trainer warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen.
Lesezeit 2 Minuten
Nur zwei seiner zehn Spiele in der Eishockey-Regionalliga West hat der TuS Wiehl gewonnen, hinzu kommt ein Sieg nach Overtime. Die Bilanz liest sich durchwachsen, doch Nils Krämer warnt davor, die Mannschaft zu unterschätzen. „Es wird ein schwieriges Spiel werden, da der Gegner komplett unbekannt ist und relativ wechselhaft spielt“, geht der Trainer der EG Diez-Limburg davon aus, dass am Freitagabend (20.