Rockets wollen am Freitag die zweite Chance nutzen

Die der EG Diez-Limburg hat im Halbfinale der Play-offs der Central European Hockey League den „Sweep“ gegen die Snackpoint Eaters verpasst. Nach dem 1:5-Verlust in Geleen geht’s bereits am Freitag weiter. Gewinnen die Rockets, stehen sie im Finale.

Den ersten „Match-Puck“ haben die Rockets der EG Diez-Limburg in der Halbfinalserie der Play-off-Runde der Central Central European Hockey League (CEHL) vergeben. Im dritten Spiel der Serie „Best-of-five“ unterlag das Team im niederländischen Geleen bei den Snackpoint Eaters zwar mit 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), bleibt aber mit 2:1-Siegen auf Kurs. Bereits am Freitagabend können die Schützlinge von Trainer Nils Krämer ab 20 Uhr vor heimischem Publikum mit dem dritten Erfolg gegen den Kontrahenten aus der Provinz Limburg den Einzug in die Endspiele perfekt machen. Die Fans fiebern schon einem deutschen Finale entgegen. Die Chancen dazu stehen gut, denn die Neuwieder Bären benötigen nach zwei Heimsiegen (5:3, 6:4) und einem 1:5 in der Fremde gegen Hijs Hokij Den Haag ebenfalls nur noch einen Sieg. Der vierte Vergleich der beiden Kontrahenten steigt am Freitagabend ab 20.15 Uhr in Den Haag.

EGDL kommt oft den berühmten Schritt zu spät

Die Gäste konnten die Ausfälle von Alexander Seifert (musste nach dem Aufwärmen passen), Mike Kristic (beruflich im Ausland) und Christian Bauhof (krank) letztlich nicht kompensieren. Dazu liefen noch einige Rockets auf, die nach Infektionen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Die EGDL kam so gegen die verbissen um ihre letzte Chance kämpfenden Eaters oft den berühmten Schritt zu spät.

Nicht einverstanden war Krämer mit der Leistung der aus der Geleener Nachbarschaft stammenden Referees. Die beiden Söhne des Liga-Managers ahndeten einen Banden-Check gegen Dominik Gutjahr nicht einmal. „Wenn ein Spieler mit der Trage vom Platz gebracht werden muss, sagt das alles“, war Krämer stocksauer über die ausgebliebene Fünf-Minuten-Strafe. Denn zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0.

Zu allem Überfluss gelang den Eaters im ersten Drittel spät die Führung, die sie zu Beginn des zweiten Abschnitts per Doppelschlag ausbauten. Thomas Lichnovskys Treffer zum 3:1 leitete nicht die erhoffte Wende ein. Die Niederländer schraubten das Resultat statt dessen noch auf 5:1.

„Wir haben noch sechs Drittel Zeit, um den dritten Sieg einzufahren.“

EGDL-Trainer Nils Krämer bleibt in punkto Finalteilnahme Optimist.

Es geht weiter Schlag auf Schlag. „Wir haben noch sechs Drittel Zeit, um den dritten Sieg einzufahren“, bleibt Krämer Optimist. Am Freitagabend könnte die ersehnte Finalteilnahme eingetütet werden...

Snackpoint Eaters Geleen: Ansems, Mollen – Hessels, Hoojmans, Gielen, Forrest, Castronovo, Van Espen – Sars, Jelle Noblesse, Van Sloun, Marx, Versteeg, Melissant, Steinmetz, Duperrreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Jesse Noblesse.

EG Diez-Limburg: Schroers – Kreuzmann, Valenti, Yamak, Klingsporn, Seifert – Tamminen, Gutjahr, Kauss, Lehtonen, König, Lademann, Kecojevic, Dreschmann, LeBlanc, Lichnovsky, Tiainen.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven / Nick van Grinsven.

Tore: 1:0 Jeffrey Melissant (Lars van Sloun, Tom Marx) 19’; 2:0 Jeffrey Melissant (Tom Marx, Bradley Forrest) 25’; 3:0 Jordan Steinmetz (Wouter Sars) 26’; 3:1 Thomas Lichnovsky (Tim Dreschmann) 27’; 4:1 Tijn Jacobs (Mike Collard, Lars van Sloun) 40’; 5:1 Tom Marx (Lars van Sloun) 59’.

Strafminuten: 10 – 12.

Zuschauer: 579.