Mit zwei überzeugenden Siegen gegen die Bulldogs aus Lüttich schloss die EG Diez-Limburg den Reigen ihrer Testspiele ab und geht mit einem guten Gefühl in die am kommenden Freitag beginnende Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West.
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Letzter Gradmesser: Vor dem Auftakt in der Eishockey-Regionalliga West ließ sich die personell gebeutelte EG Diez-Limburg binnen knapp 24 Stunden gleich zweimal vom früheren CEHL-Kontrahenten Bulldogs Lüttich auf den Zahn fühlen. Das Resümee in Kurzform: Die Rockets müssten für die anstehende Punktejagd ganz gut gerüstet sein.