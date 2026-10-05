Binnen 24 Stunden Rockets weisen Bulldogs gleich zweimal in die Schranken Stefan Nink 05.10.2026, 10:40 Uhr

i Import Aidan Connolly (dunkles Trikot) trug sich gegen die Bulldogs aus Lüttich gleich dreimal in die Schützenliste der angriffslustigen Rockets ein. Andreas Hergenhahn

Mit zwei überzeugenden Siegen gegen die Bulldogs aus Lüttich schloss die EG Diez-Limburg den Reigen ihrer Testspiele ab und geht mit einem guten Gefühl in die am kommenden Freitag beginnende Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West.

Letzter Gradmesser: Vor dem Auftakt in der Eishockey-Regionalliga West ließ sich die personell gebeutelte EG Diez-Limburg binnen knapp 24 Stunden gleich zweimal vom früheren CEHL-Kontrahenten Bulldogs Lüttich auf den Zahn fühlen. Das Resümee in Kurzform: Die Rockets müssten für die anstehende Punktejagd ganz gut gerüstet sein.







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