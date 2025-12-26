Rockets: Von jungen Hüpfern ist Laufstärke gefragt

Vor dem Endspurt in der Regionalliga West will die EG Diez-Limburg alles in die Waagschale werfen, um im Wetteifern um den Sieg im „OsWeNo“-Pokal nicht vorzeitig alle Chancen einzubüßen. Die Partie in Lauterbach am Sonntag hat „Endspiel“-Charakter.
Lesezeit 2 Minuten
Für die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg geht es zwischen den Jahren in die heiße Phase im „OsWeNo“-Pokal. Um nicht bereits nach der Gruppenphase das Kapitel beenden zu müssen, sind die Rockets nach den Festtagen gefordert. Zweimal gilt es für das Team von Coach Nils Krämer auf fremdem Eis zu bestehen.