„OsWeNo“-Pokal Rockets: Von jungen Hüpfern ist Laufstärke gefragt Stefan Nink 26.12.2025, 12:27 Uhr

i Für EGDL-Angreifer Tim Lutz (hier vor dem Wiehler Kasten) zählt am Sonntagabend in Lauterbach nur ein Sieg, sonst ist der Traum vom Pokalsieg vorzeitig beendet. Andreas Hergenhahn

Vor dem Endspurt in der Regionalliga West will die EG Diez-Limburg alles in die Waagschale werfen, um im Wetteifern um den Sieg im „OsWeNo“-Pokal nicht vorzeitig alle Chancen einzubüßen. Die Partie in Lauterbach am Sonntag hat „Endspiel“-Charakter.

Für die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg geht es zwischen den Jahren in die heiße Phase im „OsWeNo“-Pokal. Um nicht bereits nach der Gruppenphase das Kapitel beenden zu müssen, sind die Rockets nach den Festtagen gefordert. Zweimal gilt es für das Team von Coach Nils Krämer auf fremdem Eis zu bestehen.







