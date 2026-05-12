Das Konzept, überwiegend auf junge Spieler zu setzen und ihnen ausreichend Eiszeit zu gewähren, ist angesichts des übersichtlichen Budgets bei der EG Diez-Limburg zwar alternativlos, aber Erfolg versprechend und wird von den Fans angenommen.
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Nach der Saison ist auch im Eishockey vor der Saison. Der letzte Torjubel der Play-offs ist kaum verhallt, da machen sich die Verantwortlichen der Vereine schon an die Planungen der nächsten Spielzeit, die ab September die Freunde des schnellsten Mannschafts-Sportart in ihren Bann zieht.