Eishockey: Planungen laufen Rockets verlängern mit Kolesnikov und Otis Knecht Stefan Nink 12.05.2026, 13:38 Uhr

i Auf Maximilian Kolesnikov (Mitte) kann EGDL-Trainer Nils Krämer auch in der kommenden Runde bauen. Andreas Hergenhahn

Das Konzept, überwiegend auf junge Spieler zu setzen und ihnen ausreichend Eiszeit zu gewähren, ist angesichts des übersichtlichen Budgets bei der EG Diez-Limburg zwar alternativlos, aber Erfolg versprechend und wird von den Fans angenommen.

Nach der Saison ist auch im Eishockey vor der Saison. Der letzte Torjubel der Play-offs ist kaum verhallt, da machen sich die Verantwortlichen der Vereine schon an die Planungen der nächsten Spielzeit, die ab September die Freunde des schnellsten Mannschafts-Sportart in ihren Bann zieht.







Artikel teilen

Artikel teilen