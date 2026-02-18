Macht EGDL schon alles klar? Rockets treffen auf „Alles-oder-Nichts“-Mentalität Stefan Nink 18.02.2026, 10:49 Uhr

i Für Paul König (dunkles Trikot) und seine EGDL heißt es am Freitagabend, den Realstars aus Bergisch Gladbach bei derren "Hopp-oder-top-Aufritt" am Heckenweg den Wind aus den Segeln zu nehmen und in die Vorschlussrunde der Plays-offs einzuziehen. Andreas Hergenhahn

Hopp oder top - so lautet in Play-offs die Devise: Die EG Diez-Limburg ist auf Touren und kann am Freitagabend am heimischen Heckenweg mit dem dritten Sieg gegen die Realstars aus Bergisch Gladbach den Gast vorzeitig in die Sommerpause schicken.

Die Weichen sind schon in die richtige Richtung gestellt, nun gilt es für Ex-Ober- und CEHL-Ligist EG Diez-Limburg im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Regionalliga West auch den letzten Schritt der Serie zu gehen. Wer als erster in dieser Serie drei Spiele zu seinen Gunsten entscheidet, verbleibt im Wettbewerb.







