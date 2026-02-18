Hopp oder top - so lautet in Play-offs die Devise: Die EG Diez-Limburg ist auf Touren und kann am Freitagabend am heimischen Heckenweg mit dem dritten Sieg gegen die Realstars aus Bergisch Gladbach den Gast vorzeitig in die Sommerpause schicken.
Lesezeit 3 Minuten
Die Weichen sind schon in die richtige Richtung gestellt, nun gilt es für Ex-Ober- und CEHL-Ligist EG Diez-Limburg im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Regionalliga West auch den letzten Schritt der Serie zu gehen. Wer als erster in dieser Serie drei Spiele zu seinen Gunsten entscheidet, verbleibt im Wettbewerb.