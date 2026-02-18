Macht EGDL schon alles klar?
Rockets treffen auf „Alles-oder-Nichts“-Mentalität 
Für Paul König (dunkles Trikot) und seine EGDL heißt es am Freitagabend, den Realstars aus Bergisch Gladbach bei derren "Hopp-od
Für Paul König (dunkles Trikot) und seine EGDL heißt es am Freitagabend, den Realstars aus Bergisch Gladbach bei derren "Hopp-oder-top-Aufritt" am Heckenweg den Wind aus den Segeln zu nehmen und in die Vorschlussrunde der Plays-offs einzuziehen.
Andreas Hergenhahn

Hopp oder top - so lautet in Play-offs die Devise: Die EG Diez-Limburg ist auf Touren und kann am Freitagabend am heimischen Heckenweg mit dem dritten Sieg gegen die Realstars aus Bergisch Gladbach den Gast vorzeitig in die Sommerpause schicken.

Lesezeit 3 Minuten
Die Weichen sind schon in die richtige Richtung gestellt, nun gilt es für Ex-Ober- und CEHL-Ligist EG Diez-Limburg im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Regionalliga West auch den letzten Schritt der Serie zu gehen. Wer als erster in dieser Serie drei Spiele zu seinen Gunsten entscheidet, verbleibt im Wettbewerb.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport