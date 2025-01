Topscorer sticht heraus „Rockets“ sind vor Mechelens Alleinunterhalter gewarnt 30.01.2025, 14:29 Uhr

i Vor 2112 Zuschauern musste sich die EGDL zuletzt Herentals in der Nachspielzeit mit 3:4 geschlagen geben (Foto), ließen dann aber einen 3:1-Erfolg in Heerenveen folgen. In Mechelen will das Team Riku Tiainen nun den nächsten Sieg landen. Andreas Hergenhahn

Nur ein Spiel, dafür aber eine klare Mission: Bei den Golden Sharks in Mechelen will die EG Diez-Limburg den nächsten Sieg einfachen. Die Chancen stehen gut, wenn man den bisherigen Ergebnissen glauben schenkt.

Statt des üblichen Doppelpacks haben die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg an diesem Wochenende nur eine Aufgabe vor der Brust, doch dabei stehen die Vorzeichen eindeutig. Die „Rockets“ treten am Freitagabend (21 Uhr) bei den Mechelen Golden Sharks an, dem Schlusslicht der Central European Hockey League (CEHL), sodass ein Auswärtssieg Pflicht sein sollte für das Team von Trainer Uli Egen.

