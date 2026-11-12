Die Siegesserie ist in Ratingen gerissen. Jetzt gilt es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg einen neuen positiven Lauf zu starten. Doch mit den Luchsen aus Lauterbach geht’s am Freitag gegen einen Kontrahenten, der auf Augenhöhe liegen dürfte.
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Nach der maximal unglücklichen 0:1-Niederlage bei den Ice Aliens aus Ratingen geht es in der Eishockey-Regionalliga West für die Puckjäger der EG Diez-Limburg am bevorstehenden Wochenende mit einem „Doppelpack“ weiter. Am Freitag schlägt um 20.15 Uhr mit den die