Nächstes Top-Spiel für EGDL Rockets sind hinreichend vor den Luchsen gewarnt Stefan Nink 12.11.2026, 11:31 Uhr

i EGDL-Angreifer Otis Knecht holt aus und schießt auf den gegnerischen Kasten. Rockets-Coach Nils Krämer hofft besonders am Freitag auf gute Effektivität im Abschluss. Eishockey - Moers Andreas Hergenhahn

Die Siegesserie ist in Ratingen gerissen. Jetzt gilt es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg einen neuen positiven Lauf zu starten. Doch mit den Luchsen aus Lauterbach geht’s am Freitag gegen einen Kontrahenten, der auf Augenhöhe liegen dürfte.

Nach der maximal unglücklichen 0:1-Niederlage bei den Ice Aliens aus Ratingen geht es in der Eishockey-Regionalliga West für die Puckjäger der EG Diez-Limburg am bevorstehenden Wochenende mit einem „Doppelpack“ weiter. Am Freitag schlägt um 20.15 Uhr mit den die







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