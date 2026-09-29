Ab übernächsten Freitag gilt’s für die Puckjäger der EG Diez-Limburg in der Regionalliga. Bis dahin wird am Heckenweg noch fleißig trainiert und an Stellschrauben gedreht, um für neuerliche Herausforderungen gewappnet zu sein.

EG Diez-Limburg

„Wir sind aber beim 0:6-Rückstand gut zurückgekommen und haben gezeigt, dass wir auch ganz passables Eishockey spielen können.

Niederlage und Sieg gab es für die Puckjäger derbei Testspielen vor der am 9. Oktober mit dem Heimspiel gegen den GSC Moers beginnenden Runde in der Regionalliga West.