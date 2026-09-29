Ab übernächsten Freitag gilt’s für die Puckjäger der EG Diez-Limburg in der Regionalliga. Bis dahin wird am Heckenweg noch fleißig trainiert und an Stellschrauben gedreht, um für neuerliche Herausforderungen gewappnet zu sein.
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Niederlage und Sieg gab es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg bei Testspielen vor der am 9. Oktober mit dem Heimspiel gegen den GSC Moers beginnenden Runde in der Regionalliga West.
„Wir sind aber beim 0:6-Rückstand gut zurückgekommen und haben gezeigt, dass wir auch ganz passables Eishockey spielen können.