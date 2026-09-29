EGDL testet erneut doppelt 
Rockets schaffen  Heimsieg dank individueller Qualität
EGDL-Trainer Nils Krämer biegt mirt den Rockets in der Vorbereitung auf die neue Runde so langsam auf die Zielgerade ei.n
EGDL-Trainer Nils Krämer biegt mirt den Rockets in der Vorbereitung auf die neue Runde so langsam auf die Zielgerade ei.n
Andreas Hergenhahn

Ab übernächsten Freitag gilt’s für die Puckjäger der EG Diez-Limburg in der Regionalliga. Bis dahin wird am Heckenweg noch fleißig trainiert und an Stellschrauben  gedreht, um für neuerliche Herausforderungen gewappnet zu sein.      

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Niederlage und Sieg gab es für die Puckjäger der EG Diez-Limburg bei Testspielen vor der am 9. Oktober mit dem Heimspiel gegen den GSC Moers beginnenden Runde in der Regionalliga West.
„Wir sind aber beim 0:6-Rückstand gut zurückgekommen und haben gezeigt, dass wir auch ganz passables Eishockey spielen können.
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